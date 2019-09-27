В Москве появится онлайн-гид для туристов

Новости

Соседняя звездная система нарушила один из главных "законов" космоса 16:41
Китайскую постановку "Чайная" впервые покажут в России 16:38
Ученые обнаружили рыб в считавшемся необитаемым слое Черного моря 16:29
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию с ДРСМД и Сирию 16:27
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ 16:14
В Вологодской области трехлетний мальчик умер от менингита 16:11
Кириленко возглавил мировую комиссию по баскетболу 3х3 16:06
ДТП с пешеходом: когда водитель может потребовать компенсацию 16:06
Трамп назвал разговор с Зеленским "лучшим и честным" 16:01
Болельщик ЦСКА оштрафован за твит об игроке "Спартака" 15:56
В московской школе уволили методиста, запрещавшего детям выходить в туалет 15:55
Эксперимент показал, откуда на Землю попала жизнь 15:32
Отец заказал копию умершего сына пермским робототехникам 15:29
В России резко выросло число преступлений в IT-сфере 15:28
В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ 15:28
Суд арестовал российского капитана севшего на мель в Швеции судна 15:23
Павел Мамаев договаривается о контракте с "Ростовом" 15:16
В Петербурге в ДТП пострадала артистка Елена Терновая 15:16
Ученые предложили включить в уроки литературы фэнтези и графические романы 15:15
Вышел новый клип Дельфина про инопланетный вирус любви 15:13
Порошенко не пришел на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе 15:07
Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России 15:07
В Москве пройдет крупнейший в стране фестиваль грибов 15:06
В Норвегии найден "дом мертвых" эпохи викингов 15:03
Видео: В Черном море взорвали мину времен ВОВ 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 15:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве появится онлайн-гид для туристов

Текст: Сергей Бабкин
В следующем году в Москве планируют запустить городское приложение для самостоятельного туризма. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, это будет онлайн-платформа, которая поможет гостям спланировать путешествие, сэкономив на турфирмах и гидах.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

"Эта цифровая платформа станет удобным сервисом для бронирования гостиниц, экскурсий и составления маршрутов", - уточнил глава города. Такая необходимость возникла, поскольку турпоток в Москву продолжает расти даже после ЧМ-2018, сказал Собянин. По итогам прошлого года, как уже писала "РГ", Москву посетили более 23,5 млн человек, и в мэрии рассчитывают, что рекорд будет превзойден в 2019-м. Чтобы помочь им самостоятельно сориентироваться в российской столице, решено создать единый портал наподобие тех, что есть в Париже и других городах Европы, отметила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
В Москве составили портрет типичного туриста

"Основная функция приложения и сайта - супермаркет туристических услуг, - добавила Проничева. - Платформа объединит все сервисы бронирования и навигации. Можно будет строить собственные, неизведанные маршруты". Портал будет полезен даже коренным москвичам, уверены разработчики, но основная аудитория - все же иностранная. Поэтому сервис переведут на множество языков Европы и Азии, объяснила глава комитета.

Расширение возможностей для туризма принесет значительный экономический эффект, рассчитывает Собянин. "Московские доходы от туризма в год достигают 120 млрд рублей, это больше, чем мы вкладываем в реновацию за тот же период, - подчеркнул мэр. -Так что туриндустрия - отличное подспорье для бюджета".

В том, что эта сфера выгодна и для бизнеса, уверен председатель совета директоров холдинга Capital Group Павел Те. "Один из главных показателей - заполняемость отелей, - отмечает девелопер. - Например, в недавно открывшейся гостинице в "доме-книжке" номера уже заполнены на 95 процентов".

Собянин отметил, что туристы активно приезжают в город даже в межсезонье. Мэр связывает это с многочисленными фестивалями, развитием инфраструктуры и появлением новых комфортных отелей. За последние годы количество гостиниц в Москве удвоилось, добавил Собянин.

Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Интернет-компаниям грозят штрафы за нарушение законов о выборах
Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста