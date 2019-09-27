В Москве появится онлайн-гид для туристов

В следующем году в Москве планируют запустить городское приложение для самостоятельного туризма. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, это будет онлайн-платформа, которая поможет гостям спланировать путешествие, сэкономив на турфирмах и гидах.

"Эта цифровая платформа станет удобным сервисом для бронирования гостиниц, экскурсий и составления маршрутов", - уточнил глава города. Такая необходимость возникла, поскольку турпоток в Москву продолжает расти даже после ЧМ-2018, сказал Собянин. По итогам прошлого года, как уже писала "РГ", Москву посетили более 23,5 млн человек, и в мэрии рассчитывают, что рекорд будет превзойден в 2019-м. Чтобы помочь им самостоятельно сориентироваться в российской столице, решено создать единый портал наподобие тех, что есть в Париже и других городах Европы, отметила председатель комитета по туризму Екатерина Проничева.

"Основная функция приложения и сайта - супермаркет туристических услуг, - добавила Проничева. - Платформа объединит все сервисы бронирования и навигации. Можно будет строить собственные, неизведанные маршруты". Портал будет полезен даже коренным москвичам, уверены разработчики, но основная аудитория - все же иностранная. Поэтому сервис переведут на множество языков Европы и Азии, объяснила глава комитета.

Расширение возможностей для туризма принесет значительный экономический эффект, рассчитывает Собянин. "Московские доходы от туризма в год достигают 120 млрд рублей, это больше, чем мы вкладываем в реновацию за тот же период, - подчеркнул мэр. -Так что туриндустрия - отличное подспорье для бюджета".

В том, что эта сфера выгодна и для бизнеса, уверен председатель совета директоров холдинга Capital Group Павел Те. "Один из главных показателей - заполняемость отелей, - отмечает девелопер. - Например, в недавно открывшейся гостинице в "доме-книжке" номера уже заполнены на 95 процентов".

Собянин отметил, что туристы активно приезжают в город даже в межсезонье. Мэр связывает это с многочисленными фестивалями, развитием инфраструктуры и появлением новых комфортных отелей. За последние годы количество гостиниц в Москве удвоилось, добавил Собянин.