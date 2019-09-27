В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны

В Рязани следователи СКР возбудили дело по факту убийства ветерана войны и его супруги. Раскрытием преступления занимается отдел по расследованию особо важных дел, его ход - на контроле руководителя регионального управления СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.

Погибших супругов 1928 и 1930 года рождения обнаружили 26 сентября в их квартире. Как стало известно "РГ", погибший - известный в Рязани человек, ветеран войны, более тридцати лет прослуживший в ВДВ, Павел Макеев.

На место трагедии выезжали руководители СУ СК, следователи, криминалисты, эксперты. Произведен осмотр квартиры, прилегающей местности. Сыщики собирают все детали, способные пролить свет на случившееся. Назначены генетическая, дактилоскопические, судебно-медицинские экспертизы.

В ведомстве отмечают, что на телах супругов были обнаружены признаки насильственной смерти. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.

Сейчас отрабатываются различные версии. В том числе убийство из корыстных побуждений. Дело возбуждено по пункту "а", части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).