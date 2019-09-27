В Воронеже усилят контроль за соблюдением дизайн-регламента

Глава города Вадим Кстетин недоволен тем, что фасады многих зданий на центральных улицах города до сих пор не приведены в соответствие с требованиями дизайн-регламента.

В мэрии прошло межведомственное совещание, на котором руководители управ и профильных структурных подразделений отчитались о мероприятиях по внедрению дизайн-регламента на территории Воронежа.

Нормативный документ был утвержден еще в 2015 году, однако предприниматели не спешат приводить входные группы коммерческих объектов в соответствие с требованиями. Управам районов приходится проводить сложную и достаточно протяженную по времени работу для того, чтобы побудить представителей бизнеса соблюдать дизайн-регламент.

- Основная проблема, с которой мы сталкиваемся при осуществлении мероприятий по внедрению регламента, - найти собственника нежилого помещения, - отметила руководитель управы Центрального района Инна Шеина. - Зачастую наши обращения с предложениями привести входные группы в соответствие с требованиями дизайн-регламента остаются без соответствующего реагирования. И только после того, как мы сами приступаем к демонтажу незаконно установленных конструкций, вдруг появляется собственник и предлагает своими силами провести демонтаж.

Остальные руководители управ высказались об аналогичных проблемах, пояснив, что коммерсанты не спешат приводить в порядок внешний вид зданий и убирать с фасадов вывески.

Однако мэр посчитал, что принимаемых управами мер явно недостаточно.

- Напоминаю вам о персональной ответственности за реализацию проекта. Время уговоров прошло. Архитектурный облик города делает его уникальным, привлекательным и для горожан, и для гостей Воронежа, а также для потенциальных инвесторов. Внедрение дизайн-регламента - одна из действенных мер в плане сохранения и улучшения внешнего вида областного центра. Эффективная реализация мероприятий по приведению объектов в соответствие с дизайн-регламентом позволит уйти от большей части визуального рекламного мусора на основных магистралях и видовых местах города, - заключил Вадим Кстетин.

Справка "РГ"

В 2015 году постановлением администрации Воронежа был утвержден дизайн-регламент, который является обязательным для исполнения всеми юридическими, физическими, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, действующими в областном центре. Его цель - приведение внешнего вида фасадов зданий и сооружений в соответствие с требованиями дизайн-регламента, противодействие визуальному загрязнению города, сохранение его исторического облика. Первым этапом внедрения дизайн-регламента стала зона строгой регламентации, в которую входит 74 улицы города.