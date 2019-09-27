В Воронеже усилят контроль за соблюдением дизайн-регламента

Новости

Павел Мамаев договаривается о контракте с "Ростовом" 15:16
В Петербурге в ДТП пострадала артистка Елена Терновая 15:16
Ученые предложили включить в уроки литературы фэнтези и графические романы 15:15
Вышел новый клип Дельфина про инопланетный вирус любви 15:13
Порошенко не пришел на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе 15:07
Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России 15:07
В Москве пройдет крупнейший в стране фестиваль грибов 15:06
В Норвегии найден "дом мертвых" эпохи викингов 15:03
Видео: В Черном море взорвали мину времен ВОВ 15:02
Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил в девушку 14:55
В МИД РФ считают реальной угрозу развала СВПД 14:50
В Кузбассе из шахты эвакуировали 400 горняков 14:48
Матвиенко не видит шансов на улучшение отношений с США до 2020 года 14:45
В Уфе запретили стрелять из автоматов на полигоне из-за пуль в домах 14:45
В колонии Мурманска начали производить фастфуд 14:40
Посиди, подумай. Эстонских водителей начали лишать прав на 60 минут 14:38
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности 14:37
На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома 14:31
Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю 14:29
В Новосибирске СК выяснит причины отравления учеников двух школ 14:27
В США обнаружены трехполые существа-экстремалы 14:27
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку 14:25
Клип Beatles на песню Here Comes The Sun вышел к 50-летию альбома Abbey Road 14:19
В Новосибирске матери вернули ребенка, которого два года прятал отец 14:18
Матвиенко разочарована выступлением Зеленского в ООН 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 14:53
Проект: В регионах

В Воронеже усилят контроль за соблюдением дизайн-регламента

Глава города Вадим Кстетин недоволен тем, что фасады многих зданий на центральных улицах города до сих пор не приведены в соответствие с требованиями дизайн-регламента.
Фото: Администрация Воронежа Фото: Администрация Воронежа
Фото: Администрация Воронежа

В мэрии прошло межведомственное совещание, на котором руководители управ и профильных структурных подразделений отчитались о мероприятиях по внедрению дизайн-регламента на территории Воронежа.
Нормативный документ был утвержден еще в 2015 году, однако предприниматели не спешат приводить входные группы коммерческих объектов в соответствие с требованиями. Управам районов приходится проводить сложную и достаточно протяженную по времени работу для того, чтобы побудить представителей бизнеса соблюдать дизайн-регламент.

- Основная проблема, с которой мы сталкиваемся при осуществлении мероприятий по внедрению регламента, - найти собственника нежилого помещения, - отметила руководитель управы Центрального района Инна Шеина. - Зачастую наши обращения с предложениями привести входные группы в соответствие с требованиями дизайн-регламента остаются без соответствующего реагирования. И только после того, как мы сами приступаем к демонтажу незаконно установленных конструкций, вдруг появляется собственник и предлагает своими силами провести демонтаж.

Фото: Администрация Воронежа
Welcome! В Воронеже начался слет Туристско-информационных центров

Остальные руководители управ высказались об аналогичных проблемах, пояснив, что коммерсанты не спешат приводить в порядок внешний вид зданий и убирать с фасадов вывески.

Однако мэр посчитал, что принимаемых управами мер явно недостаточно.

- Напоминаю вам о персональной ответственности за реализацию проекта. Время уговоров прошло. Архитектурный облик города делает его уникальным, привлекательным и для горожан, и для гостей Воронежа, а также для потенциальных инвесторов. Внедрение дизайн-регламента - одна из действенных мер в плане сохранения и улучшения внешнего вида областного центра. Эффективная реализация мероприятий по приведению объектов в соответствие с дизайн-регламентом позволит уйти от большей части визуального рекламного мусора на основных магистралях и видовых местах города, - заключил Вадим Кстетин.

Справка "РГ"

В 2015 году постановлением администрации Воронежа был утвержден дизайн-регламент, который является обязательным для исполнения всеми юридическими, физическими, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, действующими в областном центре. Его цель - приведение внешнего вида фасадов зданий и сооружений в соответствие с требованиями дизайн-регламента, противодействие визуальному загрязнению города, сохранение его исторического облика. Первым этапом внедрения дизайн-регламента стала зона строгой регламентации, в которую входит 74 улицы города.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Воронеж – путь лидерства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Песков не исключил возобновления авиасообщения с Грузией "в свое время"
Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста