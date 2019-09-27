Дальневосточный День тигра придумал охотовед Владимир Тройнин

В 2019 году День тигра в Приморье будут отмечать в двадцатый раз. К "тигриному" празднику за годы его существования успели присоединиться все дальневосточные регионы и даже КНР. А придумал его приморский писатель и эколог Владимир Тройнин (1937-2006).

Он родился в Хабаровском крае, а вырос на берегу Байкала. Закончив факультет охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института, приехал во Владивосток и твердо решил работать не в тайге, а в море, "чтобы увидеть и понять жизнь самых больших наших собратьев по крови на этой планете - китов". Но до выхода в рейс надо было где-то провести время, и пришлось несколько месяцев все-таки поработать в тайге.

"Я не понял знака судьбы. Несколько лет работал в Арктике, в Антарктике, в тропиках. Наблюдал за китами. Написал о них книгу. Но судьба была настойчива и вновь возвратила меня в тайгу! Сначала - в поисках трав и здоровья. Затем подарила еще одну личную встречу с полосатым бродягой. Судьба увлекла меня тайнами жизни приморских лесов", - писал потом Тройнин.

Позже много времени и сил он отдал экологическому воспитанию детей. Написал интересные книги. Все они - результат многолетних наблюдений и научных поисков талантливого писателя-природоведа, рассказавшего о своих наблюдениях правдиво, интересно и очень познавательно

В 1988 году Владимир Тройнин вместе с товарищами организовал и возглавил первый на Дальнем Востоке митинг в защиту природы. А потом придумал и учредил экологический праздник - День Амурского Тигра.

Впервые его провели 21 марта 1995 года в читальном зале городской детской библиотеки. В марте 1997 года на конференции "Становление экологического образования в Приморье" провести День Амурского Тигра предложили всем образовательным учреждениям края. Выбрали для этого 10 октября. Потому что однажды в этот день в тайге Владимир Тройнин увидел бой тигра с кабаном. В октябре 2000 года провели первый общекраевой праздник. А через год присвоили Дню хозяина тайги официальный статус и решили отмечать его в последнее воскресенье сентября.

Позже друзья и коллеги вспоминали, какой хохот вызвали у них слова Тройнина об идеи празднования Дня тигра: "На планете должен праздноваться не только день сурка, но и тигра!" Они даже не представляли, что это возможно.

В 2001 году активное участие в подготовке и проведении праздника приняли фонд "Феникс" и администрация Владивостока, прозорливо рассмотревшая в Дне тигра бренд города. Тогда впервые праздник вылился в большую общественную акцию в защиту хозяина уссурийской тайги. Сотрудники "Феникса" и предложили организовать шествие по улицам Владивостока. Теперь День тигра празднует весь Приморский край. "Тигриная" колонна, идущая по Океанскому проспекту во Владивостоке, собирает десятки тысяч человек.

В 2010 году праздник стали отмечать и в КНР, на приграничных с Приморьем территориях. Ведь амурский тигр границ не знает, ареалом его обитания считается юг Дальнего Востока и северо-восточные районы Китая.

Президент России Владимир Путин назвал "День тигра на Дальнем Востоке" самым ярким экологическим праздником страны. По его словам, этот день объединяет "всех, кого волнует судьба этого прекрасного хищника, всех, кто неравнодушен к дикой природе и стремится жить с ней в гармонии, оберегать ее, формируя здоровую окружающую среду и для себя, и для будущих поколений".

Председателем наблюдательного совета центра "Амурский тигр" является руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко. По его словам, на данный момент численность хищников составляет 600 особей. Как сказал в интервью "РГ" исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора и заместитель председателя Главной редакционной коллегии "Красной книги РФ" Амирхан Амирханов, 95 процентов мировой популяции амурского тигра сосредоточено в России.

Защита тигра стала делом государственной важности. На Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле ("Тигриный саммит"), в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге установлен и Международный день тигра. Он ежегодно отмечается 29 июля.