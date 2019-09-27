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27.09.2019 10:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хабаровск отметит День тигра по-своему

Текст: Александр Филимоненко

В субботу, 28 сентября, в Хабаровске пройдет "День дальневосточного тигра". Праздник с таким названием начнется в полдень на эстраде возле утеса в краевом парке имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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На мероприятии, организованном детским экоцентром "Косатка", подведут итоги городской акции "Сохраним хозяина дальневосточной тайги", наградят победителей и призеров конкурсов тематического рисунка, экологического плаката и логотипов. Состоится и вручение призов лучшим участникам городской дистанционной викторины "Тигротека".

- Для гостей праздника пройдут мастер-классы, откроются игровые и фотозоны, спортивные площадки. Состоятся выступления творческих коллективов города. Те, кто придут в парк в стилизованных костюмах тигра, получат сувениры с символикой праздника, - уточнили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Амурский тигр
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