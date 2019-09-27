К нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан" подключили новую НПС

Специалисты ООО "Транснефть - Дальний Восток" присоединили ко второй очереди магистрали "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2) технологические трубопроводы новой нефтеперекачивающей станции. Эта станция - НПС №26 в Серышевском районе Приамурья - появилась в рамках программы расширения к 2020-му пропускной способности нефтепроводной системы до проектной мощности, которая составит 50 миллионов тонн ресурса в год.

Расширение с опережением

ВСТО-2 - участок нефтепровода от НПС "Сковородино" (Амурская область) до нефтеналивного порта Козьмино (Приморский край). Еще в 2015-м по нему прокачивали 30 миллионов тонн нефти в год, сегодня - уже 45 миллионов.

Реализацию масштабного инвестиционного проекта по расширению дальневосточная "дочка" ПАО "Транснефть" начала вскоре после завершения строительства второй очереди магистрального трубопровода. Дело в том, что комплекс необходимых работ для поэтапного наращивания объемов перекачки был запланирован еще при проектировании. Он предусматривает реконструкцию уже действующих станций ВСТО-2 и сооружение промежуточных, без резервуарного парка. Задача последних - создать внутри углеводородной артерии давление, необходимое для транспортировки нужных объемов нефти. А все вместе позволит обеспечить ее бесперебойную поставку на два нефтеперерабатывающих завода в Хабаровском крае и на экспорт через терминал "Козьмино".

Кстати, нелишне напомнить, что изначально выйти на проектные мощности, с учетом полного развития трубопроводной системы, предполагалось только в 2030 году, однако в связи с тем, что восточное направление пользуется повышенным спросом у нефтяников, ПАО "Транснефть" приняло решение ускорить процесс сразу на десятилетие, на что были брошены значительные ресурсы.

Станция "с иголочки"

Нефтеперекачивающая станция - объект сложный. Главное звено построенной в Амурской области промежуточной НПС-26 - магистральная насосная с четырьмя агрегатами. Есть также станция пожаротушения, резервуары противопожарного запаса воды, комплекс биологической очистки сточных вод. НПС снабжена закрытым распределительным устройством, узлами запорной арматуры, фильтрами-грязеуловителями, насосной хозяйственно-питьевого водоснабжения. Координацию работы всей системы осуществляют в операторной.

НПС-26 очень компактна - за счет расположения большинства инженерных сетей в одних и тех же технических коридорах она разместилась всего на пяти гектарах вместо обычных 25-ти.

- В пиковый период на сооружении НПС-26 работали около 600 человек и до 80 единиц техники. Построены 12 основных крупных зданий и сооружений. На это ушла тысяча тонн металлоконструкций, 15 тысяч квадратных метров ограждающих конструкций, 300 километров кабельно-проводниковой продукции, - рассказывает начальник штаба строительства НПС-26 Александр Полищук.

Летом здесь прошли индивидуальные испытания. Этот этап включает монтажные, пусконаладочные работы, комплексное опробование систем и оборудования.

Ввод НПС-26 в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Штат станции составит 73 человека, большинство из них местные жители

А основные действия по подключению - присоединение трубопроводов станции к ВСТО-2 - провели несколько дней назад во время плановой остановки магистрали.

- Для этих работ задействовали 78 специалистов и более 20 единиц техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры, передвижные насосные установки, - уточняет начальник Центральной ремонтной службы "Белогорск" Юрий Серебряков.

- Одновременно с подключением станции совместно с представителями завода-изготовителя наши специалисты вели работы по калибровке, балансировке и диагностике электродвигателей магистральных насосных агрегатов, а также калибровке датчиков, - добавляет заместитель начальника НПС-26 Александр Трофимов.

Ввод станции в эксплуатацию планируется до конца текущего года. После этого, по словам Александра Трофимова, ее штат будет составлять 73 человека, сейчас здесь уже трудятся 48. Большинство из них - амурчане, в том числе и жители Серышева.

Рабочий персонал, к слову, прошел обучение за счет предприятия в корпоративных профессиональных образовательных организациях - Томском промышленно-гуманитарном, Тюменском нефтепроводном и Амурском многофункциональном профессиональном колледжах. А в Канашском транспортно-энергетическом техникуме готовили для новых НПС монтеров по защите нефтепроводов от коррозии и электромонтеров.

На очереди

Кстати, в четвертом квартале в Приамурье будет подключена еще одна НПС - №23, в Магдагачинском районе. Ее начали сооружать одновременно с 26-й- в ноябре 2017-го.

А в Смидовичском районе соседней Еврейской автономной области также в конце года запустят в эксплуатацию НПС-32. На ней уже провели индивидуальные испытания и комплексное опробование систем и оборудования объекта - финальные этапы строительства, включающие монтажные и пусконаладочные работы. Сейчас здесь заканчивают отладку и проверку систем автоматики и телемеханики, а также испытания смонтированного оборудования - систем вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализации. Выполняется благоустройство территории.

Ввод НПС-32 даст Еврейской области 170 новых рабочих мест и увеличит поступления в ее казну.

Как рассказали в правительстве ЕАО, речь идет о дополнительных нескольких сотнях миллионов рублей уже в следующем году. ООО "Транснефть - Дальний Восток" - лидер по показателю суммы налога на одного человека из числа занятых в Еврейской автономной области.

А еще на нынешнюю осень запланировано окончание реконструкции НПС №27 у села Екатеринославка в Октябрьском районе Амурской области. Эта станция тоже была промежуточной, но после проведенной масштабной модернизации она станет головной - здесь установили два резервуара для хранения нефти на 50 тысяч тонн каждый и две дополнительные емкости для противопожарного запаса воды. После ввода объекта в эксплуатацию на станции будут работать около 165 человек.

Между тем

Трубопроводная система ВСТО-2 создана с учетом передовых достижений в проектировании, строительстве и эксплуатации нефтепроводов. Она обладает высоким уровнем надежности и минимальным воздействием на окружающую среду. Важную роль в функционировании нефтепровода играет автоматизация. Единая система управления отвечает в том числе за мониторинг основных параметров транспортировки нефти - рабочее давление, расход, температуру. Система обнаружения утечек и контроля активности в круглосуточном режиме отслеживает техническое состояние трубопровода и автоматически прекращает перекачку при возникновении каких-либо угроз.