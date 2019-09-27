Константин Чуйченко: "Амурский тигр" подарит приморскому селу детский сад

Во время торжественных мероприятий в национальном парке "Бикин", приуроченных ко Дню тигра-2019, зампред правительства РФ - руководитель Аппарата правительства РФ, председатель Наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко рассказал, что в селе Красный Яр, где располагается администрация нацпарка, построят детский сад.

- Мы знаем, что сейчас детский сад находится в школе, и принято решение, что центр "Амурский тигр" подарит Красному Яру новое здание, - заявил Чуйченко.

Он обратился к представителям администрации с просьбой в ближайшее время подобрать для этого хороший участок в центре села.

- Это будет для детей, для будущего Красного Яра, для будущего уссурийской тайги, для будущего амурского тигра! - подчеркнул зампред правительства РФ.

Сейчас в сельском садике всего 29 мест, а в новом отдельном здании планируют подготовить 36.

Глава населенного пункта Галина Петрова отмечает, что все жители ценят то, что делается для развития Красного Яра.

- Спасибо всему коллективу центра "Амурский тигр" за ту работу, которая ведется. Здесь создаются здесь комфортные условия для жизни и, возможно, для возвращения молодежи, которая в свое время покинула родное село.

Красный Яр действительно активно развивают. В 2018 году здесь открыли новые здание медицинской амбулатории и почты. В этом сдали два жилых дома для сотрудников нацпарка. Сегодня состоялась торжественная церемония запуска электроснабжения поселений Пожарского района Приморского края. Благодаря чему централизованное электричество пришло в несколько отдаленных населенных пунктов, в том числе и в Красный Яр.

Сданы новые здания администрации сельского поселения и опорного пункта полиции с квартирой для участкового. Появились собственные пекарня и дом быта. Установлен памятник легендарному Дерсу Узала.

- Село Красный Яр благодаря поддержке центра "Амурский тигр" развивается. У него есть перспективы. Безусловно, усилия власти в сочетании с усилиями таких общественных организаций дадут свои плоды. Воспитание подрастающего поколения с любовью к животным позволяет возродить традиции народа удэге. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы сюда вела нормальная дорога, и чтобы люди могли добираться сюда в том числе воздушным транспортом, - отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.