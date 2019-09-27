Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске

Экстренную посадку в Хабаровске совершил в 6:12 по местному времени (23:12 по мск) самолет Boeing 787 японских авиалиний ANA, направлявшийся из Вены в Токио.

Как сообщили ТАСС представители хабаровского аэропорта, на борту воздушного судна находились 194 пассажира, один из которых ребенок, и 12 членов экипажа. Посадка прошла успешно. Никто не пострадал.

Причиной ЧП стало падение давления масла в одном из двигателей.

Пассажиров разместили в международном терминале и накормили. Там они будут находиться до тех пор, пока за ними не прилетит новый самолет из Токио. Его ориентировочно ожидают в 16:30.

"В гостинице людей разместить нельзя ввиду пограничных ограничений", - отмечают в пресс-службе аэропорта.