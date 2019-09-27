Памятник Дерсу Узала открыли в приморском нацпарке "Бикин"

Ко Дню тигра-2019 в приморском селе Красный Яр, где находится центральная усадьба "Национального парка "Бикин", открыли памятник легендарному Дерсу Узала - проводнику путешественника, писателя, этнографа, исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева.

В мероприятии участвовал зампред правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства РФ, председатель Наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

- Мы пообещали, что на этом месте будет установлен памятник, наверное, самому ярчайшему представителю коренных малочисленных народов Дерсу Узала и сегодня мы это обещание выполняем, - отметил Чуйченко.

Бронзовый Дерсу Узала - работа скульптора Алексея Степаненко - это выражение благодарности всем проводникам, помогавшим исследователям Уссурийского края, символ дружбы между российскими и коренными малочисленными народами Дальнего Востока.

Владимир Арсеньев обессмертил "лесного человека" Дерсу в книгах "В дебрях Уссурийского края" и "Дерсу Узала". Шесть лет Дерсу Узала работал проводником у Арсеньева, вместе они одолели сотни километров по Уссурийской тайге и крепко сдружились.

"Каждый раз, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю прошлое, передо мной встает фигура верхнеуссурийского гольда Дерсу Узала... Сердце мое надрывается от тоски, как только я вспоминаю его и нашу совместную с ним странническую жизнь", - писал Арсеньев в предисловии к книге "В дебрях Уссурийского края".

Там же писатель приводит настоящее имя своего проводника и друга Дерсу - Дэрчу Очжал. Считают, что Арсеньев приписал ему некоторые черты характера других проводников, с которыми он ходил по тайге.Дерсу представился своему другу гольдом (нанайцем), но некоторые исследователи, в частности дальневосточный писатель Всеволод Сысоев, полагали, что Очжал был удэгейцем, о чем, якобы, свидетельствуют привычки "лесного человека", нехарактерные для нанайцев.

В 1907 году Арсеньев привез полуслепого Дерсу в свой дом в Хабаровске, но таежника городская жизнь тяготила. Весной 1908 года он отправился пешком домой, в верховья реки Уссури. Ушел недалеко.

13 марта 1908 года Дерсу Узала нашли убитым у железнодорожной станции Корфовская под Хабаровском. Арсеньев сообщал, что преступление совершил каторжник Козлов. Недалеко от места гибели Дерсу установили мемориальный гранитный камень, на котором высечено имя легендарного проводника-охотника, вокруг высажены сосны.

По книгам Владимира Арсеньева были сняты два художественных фильма "Дерсу Узала". Лента 1975 года японского режиссера Акиро Куросавы получила приз "Оскар".

Имя Дерсу Узала носят астероид, село в Красноармейском районе Приморья и жук семейства перокрылки.

Памятник Дерсу Узала в Красном яре - не первый в России. В приморском городе Арсеньеве в 1970-х открыли монумент, посвященный писателю и его другу. Лик Дерсу изображен символически в окружении древних петроглифов.