Пятилетний мальчик из Забайкалья нашел кости древнего носорога

В городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края пятилетний малыш, во время игры, обнаружил кости и зубы шерстистого носорога, жившего более десяти тысяч лет назад.

Как рассказала РИА Новости мама мальчика Дарья Леснова, останки лежали в куче песка, которую привезли к Дворцу культуры и спорта для благоустройства. Ребенок вначале бегал по нему, а потом, споткнувшись обо что-то твердое, начал "играть в раскопки". С находкой юному исследователю повезло - часть черепа, зубы и кости древнего животного.

"У нас семья врачей, мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота. Но позже я отважилась, сфотографировала эти фрагменты и отправила фотографии на палеонтологический форум. Эксперты подтвердили предположение о том, что это останки древнего животного - шерстистого носорога", - делится Леснова.

Подлинность останков подтвердил палеозоолог, член Палеонтологического общества при РАН, член Омского отделения Русского географического общества Алексей Бондарев.

Теперь кости и зубы собираются отправить на экспертизу. Обследовать хотят также кратер из которого привезли песок.

"У нас в городе такие находки уже были", - отмечает директор городского краеведческого музея Светлана Номоконова.

В дар музею, кстати, передали два зуба, позвонок и кости носорога.