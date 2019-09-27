Рогозин назвал дату первого запуска "Ангары" с Восточного

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный должен состоятся в августе 2023 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по итогам рабочей поездки на дальневосточный космодром.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
По словам Рогозина, план завершения стройки - конец 2022 года, с тем чтобы в конце лета 2023 года обеспечить запуск ракеты "Ангара".
Рогозин намерен ежемесячно инспектировать строительство второй очереди космодрома Восточный, которая предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. В начале июня этого года была начата выемка грунта на месте котлована под пусковой комплекс.
Напомним, что первый запуск с нового российского космодрома состоялся 28 апреля 2016 года.