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27.09.2019 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рогозин назвал дату первого запуска "Ангары" с Восточного

Текст: Наталия Ячменникова
Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный должен состоятся в августе 2023 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по итогам рабочей поездки на дальневосточный космодром.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

По словам Рогозина, план завершения стройки - конец 2022 года, с тем чтобы в конце лета 2023 года обеспечить запуск ракеты "Ангара".

Фото: AP Photo/NASA
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Рогозин намерен ежемесячно инспектировать строительство второй очереди космодрома Восточный, которая предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. В начале июня этого года была начата выемка грунта на месте котлована под пусковой комплекс.

Напомним, что первый запуск с нового российского космодрома состоялся 28 апреля 2016 года.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Запуск ракеты "Ангара"
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