Тигриный праздник в Приморье будут отмечать три дня

В Приморском крае 27, 28 и 29 сентября в двадцатый раз отметят День тигра.

Экологический праздник, посвященного главному обитателю Уссурийской тайги и символу Приморья, появился в 2000 году по инициативе писателя-охотоведа Владимира Тройнина. С 2001-го получил статус официального.

В этом году череда праздничных мероприятий начнется в селе Красный Яр в национальном парке "Бикин". Здесь торжественно откроют памятник Дерсу Узала как выражение благодарности всем проводникам, когда-либо помогавшим исследователям Уссурийского края. Кроме того, введут в эксплуатацию новые социальные объекты и запустят сетевое электроснабжение.

28 сентября на Приморской сцене Мариинского театра состоится гала-концерт, посвященный Дню тигра, сообщили в Центре "Амурский тигр".

В воскресенье в полдень на Океанском проспекте Владивостока начнется праздничное шествие. После "тигриного" парада на площади Борцам за власть Советов заработают специализированные зоны, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Для детей проведут конкурсы, мастер-классы и квесты.

Вечером торжества завершатся концертом под открытым небом. На центральной площади выступят группы "СерьГа" и "UMA2RMAN".

Организаторы праздничных мероприятий - Центр "Амурский тигр", администрация Приморского края и администрация города Владивостока.