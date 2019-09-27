Новости

В Приморье самосвал обрушил автомобильный мост 04:20
Трамп разрешил расселять беженцев в США только с согласия местных властей 03:48
Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске 03:45
Тигриный праздник в Приморье будут отмечать три дня 03:44
В КНР пассажирка решила проветрить салон самолета через аварийный выход 02:55
МИД РФ о санкциях: США уличили себя в пособничестве терроризму 02:30
Судоремонтная мастерская ВМФ РФ начнет работу в Сирии в октябре 02:00
Пентагон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot 01:29
Мексиканского прокурора в США осудили на 20 лет за наркоторговлю 00:58
В Москве полиция ищет хулигана, обстрелявшего собутыльников из травматики 00:20
На Кубани в горах заблудились табун верблюдов с пастухом 26.09.2019
В общежитии в Москве неизвестный ранил трех человек из травматики 26.09.2019
Лавров: РФ поставила в Центрально-Африканскую Республику партию оружия 26.09.2019
В НАТО признали вероятность превосходства России 26.09.2019
В США число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 12 26.09.2019
Трамп назвал позором слушания в конгрессе из-за его разговора с Зеленским 26.09.2019
Звезда "Глухаря" Максим Аверин задержан за пьяный дебош 26.09.2019
Какие российские фильмы покажут на Варшавском фестивале 26.09.2019
Какие штрафы предусмотрены за использование огня на балконах 26.09.2019
В Ярославле сотрудник ИК задержан за взятку 26.09.2019
Арт-центр "Митьков" останется в центре Петербурга 26.09.2019
В Москве таксист избил актера Степана Девонина 26.09.2019
При пожаре в Набережных Челнах погиб человек 26.09.2019
Экс-глава ДНР назначен исполняющим обязанности главы Элисты 26.09.2019
Самолеты Swiss и Nordstar свободно разошлись над Москвой 26.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра - 2019
День тигра - 2019
27.09.2019 03:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тигриный праздник в Приморье будут отмечать три дня

Текст: Татьяна Дмитракова
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В Приморском крае 27, 28 и 29 сентября в двадцатый раз отметят День тигра.

Экологический праздник, посвященного главному обитателю Уссурийской тайги и символу Приморья, появился в 2000 году по инициативе писателя-охотоведа Владимира Тройнина. С 2001-го получил статус официального.

В этом году череда праздничных мероприятий начнется в селе Красный Яр в национальном парке "Бикин". Здесь торжественно откроют памятник Дерсу Узала как выражение благодарности всем проводникам, когда-либо помогавшим исследователям Уссурийского края. Кроме того, введут в эксплуатацию новые социальные объекты и запустят сетевое электроснабжение.

Фото: Центр "Амурский тигр"
Участники Дня Тигра смогут бесплатно отправить уникальные открытки

28 сентября на Приморской сцене Мариинского театра состоится гала-концерт, посвященный Дню тигра, сообщили в Центре "Амурский тигр".

В воскресенье в полдень на Океанском проспекте Владивостока начнется праздничное шествие. После "тигриного" парада на площади Борцам за власть Советов заработают специализированные зоны, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Для детей проведут конкурсы, мастер-классы и квесты.

Вечером торжества завершатся концертом под открытым небом. На центральной площади выступят группы "СерьГа" и "UMA2RMAN".

Организаторы праздничных мероприятий - Центр "Амурский тигр", администрация Приморского края и администрация города Владивостока.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ о санкциях: США уличили себя в пособничестве терроризму
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту