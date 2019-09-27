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27.09.2019 06:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У берегов Сахалина перевернулся катер с сотрудниками силовых структур

Текст: Евгения Шерешевская

В море у берегов восточного побережья Сахалина перевернулся катер, сообщило ТАСС со ссылкой на мэра Долинского района Сахалинской области Александра Тугарева.

В Югре на севшем на мель судне пострадали восемь человек

На борту судна находились сотрудники правоохранительных органов и Государственной инспекции по маломерным судам - всего пять человек. На помощь терпящим бедствие пришли рыбаки, оказавшиеся недалеко от места происшествия.

Всех, кто находился на борту судна, доставили на берег. Заметно пострадавших среди спасенных нет.

Причины произошедшего пока не установлены.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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