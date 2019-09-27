У берегов Сахалина перевернулся катер с сотрудниками силовых структур

В море у берегов восточного побережья Сахалина перевернулся катер, сообщило ТАСС со ссылкой на мэра Долинского района Сахалинской области Александра Тугарева.

На борту судна находились сотрудники правоохранительных органов и Государственной инспекции по маломерным судам - всего пять человек. На помощь терпящим бедствие пришли рыбаки, оказавшиеся недалеко от места происшествия.

Всех, кто находился на борту судна, доставили на берег. Заметно пострадавших среди спасенных нет.

Причины произошедшего пока не установлены.