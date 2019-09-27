У нацпарка "Бикин" появились пекарня, дом быта и опорный пункт полиции

В селе Красный Яр Пожарского района Приморского края России, где находится центральная усадьба национального парка "Бикин", сданы новые здания администрации сельского поселения и опорного пункта полиции с квартирой для участкового.

Ранее инспектор, отвечавший за села Красный Яр, Соболиное и Ясеневое, находился в поселке Лучегорск за 140 километров. Теперь МВД РФ выделило Красному Яру дополнительную ставку участкового.

А еще в административном центре национального парка появились собственные пекарня и дом быта. Реализовывать хлебобулочную продукцию планируют в Красном Яре и соседних селах Олон, Ясеневый и Соболинное.

В доме быта на почти 200 квадратных метрах разместятся парикмахерская, ателье по ремонту одежды и обуви, продуктовый и хозяйственный магазины. На первом этапе арендную плату с предпринимателей, оказывающих социальные услуги, взимать не будут. Они понесут расходы только на содержание помещения.

- Мы, охраняя тигра, охраняем природу в целом и никогда не будем забывать о человеке. Здесь в Красном Яре, во-первых, расположен офис нацпарка. Во-вторых, здесь проживают замечательные люди - удэгейцы, для которых тигр - священное тотемное животное. Давайте радоваться вместе и дальше строить планы. Я думаю чуть позже мы их огласим, - заявил зампред правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства РФ, председатель Наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко, принимавший участие в торжественной церемонии.