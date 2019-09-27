В Благовещенске прошло шествие "тигрят"

Около трех тысяч человек пожелали присоединиться к праздничному шествию в День тигра в Благовещенске, треть из них - школьники. Впервые в шествии приняли участие малыши из детских садов. Маски и костюмы с тигриной символикой надели для участия в марше и представители амурских министерств, органов исполнительной власти, а также члены их семей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Те, кто не успел перевоплотиться в главного героя праздника заранее, смогли сделать это прямо на главной площади города. Аквагрим в тигровых тонах всем желающим наносили волонтеры. Здесь же были организованы игры и конкурсы.

Некоторые состязания начались задолго до праздничного дня. Школьники представили свои сочинения на "тигриную" тему, изготовили маски и костюмы, нарисовали рисунки. Их работы были выставлены в общественно-культурном центре Благовещенска. Победителям конкурсов вручили дипломы и подарки с символикой Дня тигра.

"Полосатый" день отметили и в амурском городе Зея. Здесь в шествии приняли участие 800 человек.