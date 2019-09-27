В Японском море вновь задержаны браконьеры из КНДР

Три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками задержаны российскими пограничниками в пятницу, 27 сентября. Об этом стало из выступления сотрудника пресс-службы погрануправления ФСБ по Приморскому краю Альбины Проскуренко в эфире телеканала "Россия-24".

Задержанных рыбаков подозревают в браконьерстве. Они вели промысел в исключительных экономических водах России.

Пограничниками изъяты около 30 тысяч туш кальмара и запрещенные орудия лова. Нарушители уже доставлены в порты Находка и Посьет для проведения разбирательств.

Ранее также в исключительной экономической зоне РФ в районе банки Кито-Ямато была пресечена противоправная деятельность северокорейских браконьеров, оказавших при задержании вооруженное сопротивление. Четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения. Позже один из доставленных в Находку северокорейских нарушителей скончался.