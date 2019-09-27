В нацпарке "Бикин" запустили сетевое электроснабжение

Сегодня состоялась торжественная церемония запуска электроснабжения поселений Пожарского района Приморского края. Благодаря этому централизованное электричество пришло в несколько отдаленных населенных пунктов. В том числе и село Красный Яр, в котором расположена администрация национального парка "Бикин".

Для нацпарка запуск стал значимым событием. И не удивительно, что его приурочили ко Дню тигра-2019 на Дальнем Востоке.

В церемонии участвовал зампред правительства РФ - руководитель Аппарата правительства РФ, председатель Наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

- Мы сделали то, что обещали, когда создавали национальный парк "Бикин". Сегодня четыре села получат постоянное электричество достаточной мощности. Это скачок, это толчок развития! Я хочу сказать спасибо всем за эту работу. А особо поблагодарить компании, которые в рекордные сроки решили поставленную задачу, очень эффективно потратив свои инвестиционные ресурсы, - заявил Чуйченко во время церемонии.

До появления электросети, которая обеспечит населенные пункты бесперебойным электричеством, энергия шла от дизель-генераторов. Из-за этого тариф в пять раз превышал установленный государством. Для жителей эту разницу поставщику энергии компенсировали, а предпринимателям приходилось платить полную сумму. Теперь стоимость электроэнегии для них снизилась с 23 до шести рублей. Это должно положительно сказаться на ассортименте товаров, а также количестве и качестве предоставляемых услуг.