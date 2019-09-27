В Приморье в День тигра выберут лучшую праздничную колонну

Традиционное карнавальное шествие состоится во Владивостоке в предстоящее воскресенье в День тигра, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Парад пройдет по Океанскому проспекту, спуститься к центральной площади, где состоится праздник в честь амурского тигра.

На конкурс колонн уже подано 60 заявок. Лучшие - яркие и музыкальные - получат ценные призы.

Воскресным вечером во Владивостоке можно будет увидеть концертную программу. Хедлайнерами на ней выступят группы "Серьга" и Uma2rman.