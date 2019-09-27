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27.09.2019 06:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье в День тигра выберут лучшую праздничную колонну

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Приморского океанариума Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
Фото: Пресс-служба Приморского океанариума

Традиционное карнавальное шествие состоится во Владивостоке в предстоящее воскресенье в День тигра, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Фото: Центр "Амурский тигр"
Во Владивостоке появились "тигровые" автобусы

Парад пройдет по Океанскому проспекту, спуститься к центральной площади, где состоится праздник в честь амурского тигра.

На конкурс колонн уже подано 60 заявок. Лучшие - яркие и музыкальные - получат ценные призы.

Воскресным вечером во Владивостоке можно будет увидеть концертную программу. Хедлайнерами на ней выступят группы "Серьга" и Uma2rman.

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