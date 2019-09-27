Во Владивостоке появились "тигровые" автобусы

Портретами полосатого хищника решили украсить два автобуса во Владивостоке в честь приближающегося 20-го юбилейного Дня тигра, который в городе отметят 29 сентября, сообщили в центре "Амурский тигр", который реализует "полосатый" проект совместно с местным транспортным предприятием.

Автобусы нового окраса перевозят пассажиров по маршрутам от Луговой до Второй речки и от центра города до острова Русский.

По словам генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, День тигра давно стал массовым и семейным праздником. А для тех, кто еще не знает о нем, на бортах автобусов размещена нужная информация.

"Надеемся, что "тигробусы" не только напомнят жителям Владивостока и его гостям о Дне тигра, но и станут ярким украшением города", - отметил Сергей Арамилев.

Праздник таежного мага традиционно отмечается во Владивостоке в последнее воскресенье сентября. Главная его "фишка" - костюмированное шествие по главным улицам города. Вечером все желающие смогут побывать на концерте популярных исполнителей.