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27.09.2019 05:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке появились "тигровые" автобусы

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Центр "Амурский тигр" Фото: Центр "Амурский тигр"
Фото: Центр "Амурский тигр"

Портретами полосатого хищника решили украсить два автобуса во Владивостоке в честь приближающегося 20-го юбилейного Дня тигра, который в городе отметят 29 сентября, сообщили в центре "Амурский тигр", который реализует "полосатый" проект совместно с местным транспортным предприятием.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Автобусы нового окраса перевозят пассажиров по маршрутам от Луговой до Второй речки и от центра города до острова Русский.

По словам генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, День тигра давно стал массовым и семейным праздником. А для тех, кто еще не знает о нем, на бортах автобусов размещена нужная информация.

"Надеемся, что "тигробусы" не только напомнят жителям Владивостока и его гостям о Дне тигра, но и станут ярким украшением города", - отметил Сергей Арамилев.

Праздник таежного мага традиционно отмечается во Владивостоке в последнее воскресенье сентября. Главная его "фишка" - костюмированное шествие по главным улицам города. Вечером все желающие смогут побывать на концерте популярных исполнителей.

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