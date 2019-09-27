Житель Камчатки запечатлел падение двух космических объектов

В Петропавловске-Камчатском местный житель Юрий Смольницкий при помощи фотокамеры заснял уникальное явление - одновременное падение двух небесных тел. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Фотографии автор делал поздним вечером на Халактырском пляже.

"Два небесных тела с интервалом примерно в пять секунд ворвались в поле зрения моей фотокамеры, - делится впечатлениями Юрий Смольницкий. - Первый (на фото сверху слева) сгорел в атмосфере, как и подобает нормальному падающему из космоса небесному телу. А вот со вторым было поинтереснее…"

По его словам, примерно через пять секунд следом за первым объектом, но с другого направления, появился второй объект. Он осветил небо ярким желто-зеленым светом. Приближаясь к горизонту, этот объект не прекращал светиться, а через мгновение после падения озарил небо яркой вспышкой. Очевидец предполагает, что вспышка могла стать следствием удара небесного тела о землю.

"Как мне показалось, падение произошло относительно недалеко в направлении Елизово, - пишет Смольницкий. - По зеленому цвету свечения выяснил, что так может гореть вещество с большим содержанием меди или ртути…"

Между тем многие пользователи социальных сетей на Камчатке сообщили на своих страницах, что тоже наблюдали это необычное событие. По некоторым данным, свечение было заметно даже за 500 км.

В комментарии ИА "Кам 24" директор Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН Юрий Марапулец предположил, что одновременное падение двух небесных тел было простым совпадением.

"Особенность свечения второго тела, вероятнее всего, связана с его составом, - пояснил ученый. - Это может быть падение какого-то искусственного объекта, например, старого спутника, элемента ступени ракеты или естественного объекта сложного состава. Характер свечения зависит от цвета горения компонентов".