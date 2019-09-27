Финал конкурса "Цифровой прорыв" стартует в Татарстане

Сегодня в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо" (Татарстан) при поддержке Министерства науки и высшего образования стартует финал Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который проводит АНО "Россия - страна возможностей".

Это первый массовый конкурс для специалистов в сфере цифровых технологий. Цели соревнования - выявить и раскрыть потенциал специалистов по информационным технологиям, дизайну, управлению проектами цифровой трансформации

В финале примут участие более 600 команд из 77 регионов России. Среди них - тысяча студентов профильных IT-направлений подготовки, объединенные в 200 команд. Здесь будущие программисты, системные администраторы, графические дизайнеры, бизнес-аналитики и гейм-дизайнеры.

Формат финала - 48-часовой хакатон. Так в IT-сфере называют соревнование, во время которого команды разрабатывают прототипы цифровых продуктов в течение ограниченного промежутка времени. Нюанс: во всем мире хакатоны предполагают работу над проектом в режиме "нон-стоп", поэтому в программе финала есть особый пункт "ночная работа", а проживание в гостинице попросту не предусмотрено. В течение двух суток команды будут "кодить" на территории выставочного центра на особом пространстве. Есть за что так "страдать" - призовой фонд конкурса 10 миллионов рублей.

Победителей будут награждать в пяти номинациях: здравоохранение, образование и наука, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда и государственные услуги. Кроме денежных призов они смогут получить и особые гранты программы "УМНИК-Цифровой прорыв", а также предложения о работе от ведущих компаний и содействие в запуске собственного технологического бизнеса. Победители будут объявлены 29 сентября.

Какие проекты представили на конкурс команды вузов?

Рассказывает студент 4-го курса факультета "Информатика и вычислительная техника" Донского технического госуниверситета Александр Перепечаев:

- Наша команда представляет проект "Доступный транспорт": сервис, который позволит объединить компании по аренде автомобилей, велосипедов, самокатов. Пользователи смогут выбирать любой вид транспорта, организовывать совместные поездки. Уверены, это поможет снизить загруженность дорог, парковок, удешевит поездки. Классно, что есть площадка, где можно показать свои способности, познакомиться с единомышленниками и получить оценку экспертов.

Александра Зобнина, магистрант 1 курса направления "Информационные технологии" Саратовского технического госуниверситета им. Гагарина занимается веб-технологиями и уверена в своих силах. "Кейсы хакатона предполагают еще и разработку идей, создание бизнес-плана. Это делает задание более сложным, но и более интересным. Надеюсь проявить себя достойно", - говорит Александра.

Ее коллега по команде и по вузу Дмитрий Пиминов, готов к самой жесткой конкуренции:

- На хакатон приехали лучшие, будет очень сложно соревноваться. Технологии дополненной и виртуальной реальности, с которыми работает наша команда, сегодня очень широко применяются. Каким бы ни было задание, мы сможем использовать наши навыки и опыт для разработки приложений.

Команда Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова разработала приложение для проверки лицензий компании. "Я занимаюсь программированием с детства, но, как правило, это web-разработка, - рассказывает аспирант Института математики и информатики СВФУ Иннокентий Иванов. - Сейчас я занимаюсь искусственным интеллектом. Для своего университета разработал два приложения: "Расписание СВФУ" и "Новости СВФУ". Оба сейчас доступны для компьютеров на базе Windows".

На финал приехали и три команды от Казанского государственного энергетического университета, в основном - студенты младших курсов под руководством завкафедрой информатики и информационно-управляющих систем Юлии Торкуновой.

- Важность этого мероприятия в том, что ребята смогут померяться умениями и знаниями цифровых технологий в масштабах всей страны, - говорит наставник. - Для студентов важно с самых первых курсов привыкать работать в команде, а хакатон оттачивает эти умения в полной мере.

Комментарии

Игорь Петрищев, проректор по учебно-методической работе Ульяновского педагогического госуниверситета им. Ульянова:

- На хакатон мы отправили большую группу студентов - будущих учителей информатики. Считаю, что именно они должны находиться на острие цифрового прорыва, ведь от того, какого учителя информатики встретит школьник на своем пути, во многом зависит его полноценное вхождение в информационное общество. Информатика - самая молодая из школьных дисциплин, в то же время она развивается и изменяется быстрее всех. Учителя обязаны успевать за развитием информационных технологий. От участия в хакатоне мы, прежде всего, ожидаем профессиональной "перезагрузки" наших ребят. Современные технологии, работа в команде, опыт экспертов в области информационных технологий - все это они должны в будущем привнести в свою преподавательскую работу.

Ирина Владыкина, декан факультета информатики, физики и математики Глазовского государственного педагогического института им. Короленко:

- Нам впервые удалось попасть на такое грандиозное мероприятие для молодых программистов. Студенты смогут проверить свои знания, получить рекомендации по развитию своих проектов, а также попробовать силы в разработке прототипов, которые будут полезны в конкретных областях. Надеемся, что для кого-то будет возможность найти работу своей мечты.