На развитие детских медучреждений в Оренбуржье направят 200 млн рублей

Около 200 миллионов рублей выделено в текущем году в Оренбуржье на модернизацию и развитие медучреждений для детей.

Как сообщили в минздраве области, в рамках региональной программы развития детского здравоохранения закуплено 79 единиц медицинского оборудования для 19 организаций. В том числе - аппараты УЗИ, рентген-аппараты и эндоскопическое оборудование. За этот период удалось модернизировать одиннадцать детских учреждений. На эти цели выделено 141,5 миллиона рублей из федерального бюджета и 47,2 миллиона рублей - из регионального.

- Две детские поликлиники - консультативно-диагностическая в структуре детской городской больницы Оренбурга и детское поликлиническое отделение Сорочинской больницы - полностью реконструированы и укомплектованы, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Еще девять детских поликлиник и поликлинических отделений Оренбургской области готовятся к окончанию процесса модернизации.

На сегодня детские амбулатории региона укомплектованы медицинским оборудованием на 95 процентов.

Всего же в рамках реализации программы, рассчитанной на 2018-2020 годы, перемены затронут 41 медучреждение для детей: от поликлиник до консультативно-диагностических центров.

