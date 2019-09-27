Отец заказал копию умершего сына пермским робототехникам

Пермская компания Promobot, которая выпускает роботов-промоутеров, работающих гидами и консультантами уже в нескольких странах мира, объявила о запуске серийного производства роботов-двойников человека. Почти сразу же робототехники столкнулись со сложной дилеммой - им заказали создать копию умершего человека.

- К нам обратился клиент, у которого год назад умер сын, - пояснил "РГ" директор по развитию компании Олег Кивокурцев. - Он рассказал о своей семейной трагедии и о том, что очень скучает по сыну. Попросил создать его копию и натренировать нейросистему (мозг робота) на сообщениях сына в социальных сетях. Вот не знаем, стоит нам браться или нет. Наверное, не очень этично такими вещами оперировать.

Напомним, что экспериментальную модель человекоподобного робота компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics в апреле этого года. Робот, точная копия директора компании Алексея Южакова, продемонстрировал свое умение выражать эмоции мимикой и вести беседу: говорить об отвлеченных вещах, распознавать речь собеседника и отвечать на вопросы.