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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Павел Крашенинников представил в Казани "Заповеди советского права"

Текст: Олег Корякин
Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников представил в Казани свою книгу "Заповеди советского права: Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939-1961".
Фото: Пресс-служба КФУ Фото: Пресс-служба КФУ
Фото: Пресс-служба КФУ

Презентация состоялась в Казанском федеральном университете в рамках ежегодного симпозиума "2019 Цивилистическое право и процесс: история, современное состояние и перспективы развития".  Форум был посвящен  200-летию со дня рождения Дмитрия Мейера - основателя российского гражданского права, профессора Казанского императорского университета. Примечательна его личность и тем, что он был преподавателем юного графа Льва Толстого и оказал  большое влияние на будущего писателя. По случаю юбилейной даты попечительским советом юридического факультета КФУ была учреждена медаль и премия имени Мейера. И первым ее лауреатом стал Павел Крашенинников.
Павел Крашенинников представил новую книгу по истории советского права

Получив награду, Павел Владимирович сразу же попросил передать денежную часть премии в местный благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, занимающийся помощью онкобольным детям.

На презентации своего труда он напомнил, что уже посвятил две книги истории государства и права нашего отечества. Это "Серебряный век права" и "Страсти по праву". Одна охватывает период с середины XIX - начала XX века, а другая с 1917 по 1938 годы.

Он подчеркнул, что в своих исследованиях исходит из того, что "право это не какая-то надстройка, это элемент культуры".

Книга "Страсти по праву" охватывает отрезок с 1939 по 1961 годы.

- Первоначально я думал, что надо остановиться на смерти Иосифа Виссарионовича, но потом подумал, что с его смертью сталинизм не закончился. И я выбрал год, когда во время XXII съезда тело Сталина вынесли из мавзолея.

По его словам, первая часть книги посвящена вопросам государственного устройства. Вторая часть - юристам, которые занимались правом, не только как наукой, но и тем, кто принимал государственные решения. И третья часть рассказывает о различных отраслях права.

Автор обратил внимание аудитории на 6-й главе "Регулировщики дороги к коммунизму".

- Здесь я рассказываю и о тех, кто причинил огромный системный вред стране, и о тех, кто "вытаскивал" наше право.

Фото: Игорь Курашов/"РГ"
Крашенинников: Совместное завещание важно для возрастных семей

Одна из ключевых фигур это, конечно, Андрей Вышинский, о котором Павел Владимирович писал и в предыдущих работах. В новой книге он уже не глава прокуратуры, а дипломатический служащий, первый замнаркома иностранных дел и первый зампредседателся Совнаркома СССР.

- Но и юридический опыт не пропал у него даром, - говорит автор  - Один из положительных моментов в его деятельности это участие в организации Нюрнбергского процесса. Отдельно Павел Крашенинников остановился на 9-й главе, знакомящей читателя с "колхозным правом".

- Я думаю, у молодых людей это вызовет улыбку, но в то время это была одна из ключевых отраслей права. Всего два акта называли сталинскими: конституцию и устав сельхозартелей. Также исследователь отметил, что, как и в предыдущих работах, он уделял внимание не только изучению законов, но и качеству текста.

- Для меня очень важно, чтобы он был читаемый. Как у нас это получается в Госдуме другой вопрос, - пошутил он, - но лично я, когда за своим авторством выдаю книгу, стараюсь к тексту относиться щепетильно.

В завершении презентации почетные гости симпозиума получили "Заповеди советского права" в подарок.

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