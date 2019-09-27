В Башкирии на видео сняли покос травы в снегопад

Бурное обсуждение среди пользователей соцсети вызвало в видео, выложенное в Facebook уфимцем Азаматом Галином. На кадрах видно, как рабочий в оранжевом комбинезоне косит траву на обочине дороги, несмотря на обильный снегопад.

Автор видео, кстати теперь член Совета по правам человека при главе РБ, подписал его так: "Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт". Как раз за несколько дней до появления видео говорили о нескошенной вдоль трасс траве на оперативном совещании в правительстве республики.

Журналисты попытались выяснить, кто направил работника выполнять покос под снегом, однако представители ведомств открещиваются, никто не признал своей оплошности.