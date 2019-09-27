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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье 1400 предпенсионеров сели за парты

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
С начала текущего года в Оренбуржье заработала программа профессионального обучения людей предпенсионного возраста в рамках национального проекта "Демография". Всего за парты сели 1 400 человек, из них 535 уже окончили учебу и применяют полученные знания на рабочем месте.

Бесплатно пройти обучение на краткосрочных курсах, организованных министерством труда и занятости населения региона, могут работающие или ищущие работу граждане за пять лет до выхода на пенсию по старости (в том числе и досрочно).

Фото: Игорь Зарембо/РИА "Новости"
В 2019 году в Оренбуржье компьютерный ликбез прошли 1500 пенсионеров

- Одни повышают квалификацию, другие осваивают новые профессии, востребованные на рынке труда: крановщики, электрогазосварщики, стропальщики, операторы котельной, трактористы-машинисты, водители различных категорий, продавцы, закройщики, швеи, маникюрши, повара, охранники, операторы ЭВ и ВМ, медицинские сестры, массажисты, лаборанты различных направлений, - уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области. - Осуществляется переподготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда, менеджеров по персоналу, работников клубной и библиотечной системы, педагогов, воспитателей, врачей. Инициатива об организации подготовки может идти как от граждан, так и от работодателей.

Курсы подбираются с учетом спроса на рынке труда региона. Обучение проходит очно, заочно и дистанционно.

Кстати, среди участников программы - шесть крупных предприятий области, руководители которых решили "перезагрузить" уже имеющиеся у сотрудников знания, расширить их навыки и умения. Повышают свой профессиональный уровень работники "Оренбургских минералов", "Клиники промышленной медицины", "Медногорского медно-серного комбината", ООО "Озон", "Оренбургэнерго".

Справка "РГ"

В зависимости от специальности, программа курсов может составлять от 16 часов до трех месяцев. Незанятые "студенты" во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент - 12 972 рубля. Для участия в программе необходимо обратится в ближайший центр занятости населения. Контакты - на портале szn.orb.ru. 

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