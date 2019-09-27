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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье расходы на паллиативную медпомощь увеличили в 1,5 раза

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
За последние два года расходы на паллиативную медицинскую помощь в Оренбуржье выросли в полтора раза. Если в 2017-м на эти цели было направлено около 80 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, то в 2019-м - уже 123 миллиона.
Фото: Антон Вергун/РИА Новости Фото: Антон Вергун/РИА Новости
Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Как сообщило министерство здравоохранения региона, выделенные средства в первую очередь идут на оборудование, медицинские изделия, лекарственные препараты, в том числе - остро необходимые тяжелобольным обезболивающие.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Востребованность такой помощи постоянно растет. Так, в 2017 году в паллиативных отделениях медучреждений области получили необходимое лечение 2 224 пациентов, а в прошлом - уже 3 015. Почти половина из них - 1330 человек - онкобольные.

- Сегодня паллиативную помощь взрослым в регионе оказывают шесть медицинских учреждений: Оренбургская городская клиническая больница им. Пирогова, областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн, городская больница №1 Орска, Бузулукская больница скорой медицинской помощи, Бугурусланская районная больница и Оренбургская областная клиническая инфекционная больница для оказания помощи больным с ВИЧ-инфекцией, - уточнили в ведомстве.

Помимо стационаров, в этом году организована работа четырех кабинетов амбулаторной службы в Оренбурге, Орске и Бугурслане, а также две выездные патронажные бригады в областном центре. Только за первые шесть месяцев текущего года было принято и обслужено на дому 7 988 тяжелобольных.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Не следует забывать, что в помощи нуждаются также родные и близкие пациента. Для решения этой проблемы в регионе были организованы открытые лекции для близких тяжелобольных пациентов в рамках проекта "Воскресный доктор". В сентябре в поликлинике №2 горбольницы им. Пирогова прошла очередная открытая лекция на тему "Уход за тяжелыми больными на дому", подкрепленная мастер-классом.

- Сегодня необходимо переносить акцент паллиативной помощи со стационарных условий на домашние. Для этого должны быть обучены родственники больных и, самое главное, они должны чувствовать поддержку медиков, - подчеркнула и.о. министра здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.

Справка "РГ"

Сегодня медучреждения региона могут принять 155 пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Специализированную помощь тяжелобольным детям оказывают в клинической больнице № 6 Оренбурга, горбольнице № 5 Орска и оренбургской городской детской клинической больнице.

Программой развития паллиативной помощи планируется увеличение числа мест для таких больных в стационарах области до 185 к 2021 году. В рамках амбулаторной патронажной службы будут открыты новые профильные кабинеты и организованы дополнительные выездные бригады для оказания паллиативной помощи на дому.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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