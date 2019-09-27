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27.09.2019 17:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области пройдет всемирный форум исламского бизнеса

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
С 3 по 5 октября в Самарской области и впервые в России пройдет Всемирный день халяль (World Halal Day). В это же время здесь состоится Волжский инвестиционный саммит.
Участники ярмарки смогут представить свою продукцию инвесторам и широкой публике. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Участники ярмарки смогут представить свою продукцию инвесторам и широкой публике. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Участники ярмарки смогут представить свою продукцию инвесторам и широкой публике. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

World Halal Day - это крупнейшее событие в исламском мире, в предыдущие годы он проходил в Индии, Сингапуре, Хорватии, Великобритании, Южной Корее. А Волжский инвестиционный саммит - уникальная платформа для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса, а также компаний, работающих в области исламских финансов.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Цель этого масштабного мероприятия - развитие экспорта, в том числе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", налаживание контактов между инвесторами и основателями проектов, расширение и поддержка сообщества предпринимателей, профессиональных инвесторов и экспертов в области исламских финансов.

В начале октября в Самарскую область приедут представители двух десятков стран: руководители крупных торговых сетей, бизнесмены, эксперты в области исламских финансов. Ожидается приезд более 500 участников.

Волжский инвестиционный саммит и World Halal Day откроют российским бизнесменам новые возможности для развития международного сотрудничества, выстраивания бизнес-контактов со странами Азии и Ближнего Востока. В рамках трехдневной деловой программы участники обсудят глобальные экономические проблемы, а также вопросы исламских финансов. Пройдут панельные дискуссии, круглые столы и воркшопы с участием российских и международных инвесторов и экспертов (запланированы выступления 30 авторитетных спикеров), будут затронуты вопросы эффективных инструментов для экспорта российской продукции за рубеж и привлекательности рынков азиатского и ближневосточного регионов. Эксперты расскажут, каких товаров ждут на полках исламского масс-маркета, где найти исламские инвестиции, а также обсудят экспортный потенциал регионов России.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Для проведения мероприятия уже готовы три площадки: в театре оперы и балета, гостинице Lotte, а также на самой большой площади Европы - Куйбышева - здесь пройдет ярмарка халяльной продукции. Это международная выставка, объединяющая десятки компаний-поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль. Участники ярмарки смогут представить свою продукцию инвесторам и широкой публике. Уже заявлено к участию в ярмарке 200 экспонентов.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, проведение Всемирного дня халяль будет содействовать развитию экспорта продукции самарских предприятий в страны Ближнего Востока, Персидского залива и арабского мира, привлечению инвесторов из исламских стран к реализации проектов на территории региона.

Следует отметить, что в Самарской области власти уделяют особое внимание вопросам поддержки инвесторов. В режиме "одного окна" в регионе с ними сотрудничает Агентство по привлечению инвестиций. Его работу курирует министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

Справка "РГ"

Зарегистрироваться на саммит и выставку, а также узнать полную программу мероприятия можно на официальном ресурсе.

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