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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Уфе на форуме стран ШОС и БРИКС сложили хештег из 150 кг баурсака

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Пресс-служба бизнес-форума ШОС и БРИКС в Уфе Фото: Пресс-служба бизнес-форума ШОС и БРИКС в Уфе
Фото: Пресс-служба бизнес-форума ШОС и БРИКС в Уфе

На бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС, который проходит в Уфе, гостей встретила необычная огромная конструкция из башкирского лакомства - баурсака. Она представляет собой надпись #UfaForumSCOandBRICS. Как отметили организаторы Уфимского форума, это самый вкусный рекорд мероприятия.

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150-ти килограммовое лакомство создавали в течение двух суток по традиционному башкирскому рецепту: кусочки специального теста готовили во фритюре, а затем залили медом. В итоге получился самый большой хештег в стране, который внесут в Книгу рекордов России. Рекорд зарегистрировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В пресс-службе Уфимского форума отметили, что идея создания гигантской надписи возникла в связи с тем, что в хештегах пользователи Сети обычно формулируют послание миру и фокусируют внимание на самом главном. Тогда как баурсак - это символ гостеприимства и дружбы.

Кстати, на бизнес-форум стран ШОС и БРИКС в Уфе приехали около 2,8 тысячи делегатов из 31 страны и 52 субъектов России.

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