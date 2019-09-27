В Уфе запретили стрелять из автоматов на полигоне из-за пуль в домах

Ленинский районный суд Уфы вынес решение о запрете использовать дальнобойное оружие на полигоне Росгвардии в связи с тем, что местные жители окрестных домов жаловались на пули, которые попадали в их дома. Об этом сообщает ОТР.

Речь идет о стрельбище, которое построили еще в 60-е годы на пустыре. В дальнейшем окрестности полигона активно застраивались, при том что стрельбище продолжало функционировать. Сейчас здесь тренируются сотрудники Росгвардии и бойцы 29-го отдельного отряда спецназначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.

После неоднократных жалоб местных жителей сотрудники военной прокуратуры уфимского гарнизона и эксперты-криминалисты МВД по РБ осмотрели жилые дома, которые находятся на расстоянии 1,8 километра от стрельбища, и обнаружили следы пуль на заборах и крышах. Предположительно, пули выпущены со стороны полигона.

Чтобы не допустить человеческих жертв, прокуратура обратилась в суд и добилась запрета использовать на полигоне оружие, дальностью выстрела больше 1,5 километра. То есть под запрет попали пулеметы, автоматы, снайперские винтовки и автоматические гранатометы.

Теперь здесь разрешено тренироваться только с пистолетами и спецоружием.