Житель Барнаула получил 14 протоколов от полиции за ночь

Сотрудники барнаульской ДПС составили 14 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, которые допустил лихач, уходя от погони. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, гонщика остановила лишь авария, виновником которой он стал.

Впрочем, автомобиль, которым управлял водитель 1989 года рождения, гоночным не назовешь - это минивэн Toyota Lite Ace. Сотрудники полиции заметили подозрительную машину на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской, однако мужчина проигнорировал стражей дорожного порядка и требование об остановке не выполнил. Вместо этого он рванул на большой скорости, несмотря на красный сигнал светофора.

Полицейские гнались за нарушителем через значительную часть города, пока в районе дома №15 по улице Беляева тот не попал в ДТП. Минивэн столкнулся с автомобилем Nissan Sunny, за рулем которого сидел ровесник ночного гонщика. Последнего задержали, при этом экспертиза показала, что он не был в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге полицейские составили на него 12 протоколов о проезде на запрещающий сигнал светофора, один за нарушение требований об остановке и еще один - за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции при исполнении и воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. Сегодня суд определит лихачу меру административного взыскания.