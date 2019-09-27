Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил в девушку

Полиция Красноярска проводит проверку по факту происшествия в школе №16, в результате которого пострадала одиннадцатиклассница. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу межмуниципального управления МВД РФ "Красноярское".

По данным ведомства, инцидент произошел на уроке ОБЖ. Преподаватель проводил с учениками тренировку по стрельбе из травматического оружия. Школьники готовились к участию в военно-патриотической игре. В ходе занятия один из учеников выстрелил из оружия и попал в ученицу 11-го класса, которая проходила мимо. Заряд попал девушке в ухо. Ее доставили в травмпункт и оказали помощь. После она была отправлена домой.

Как отметили в полиции, школьник выстрелил в девушку неумышленно. Сейчас правоохранители оценивают работу учителя и руководства школы.