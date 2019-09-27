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27.09.2019 12:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Черепаново открылся новый парк с бесплатной воркаут-зоной

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В городе Черепаново Новосибирской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" открылся новый парк "Березовая роща". Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов, вместе с этим жители получили возможность заниматься бесплатным фитнесом в воркаут-зоне.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
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Ранее губернатор Андрей Травников отметил большую востребованность проекта как со стороны граждан, так и со стороны муниципальных образований. По его словам, нацпроект пришел и в сельскую местность, где появляются островки притяжения молодежи, семей с детьми, жителей разных возрастов.

В регионе практикуется комплексный подход, поэтому нацпроект реализуется совместно с другими, в числе которых "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Инициативное бюджетирование".

По данным пресс-службы областного правительства, в Черепановском районе введены все объекты благоустройства, запланированные на 2019 год. Общая стоимость работ составила более 28,5 миллиона рублей.

Денис Архипов подчеркнул, что большое внимание при этом уделено спортивным площадкам в общественных пространствах, зонам физической активности.

- В новом парке не только уложена тротуарная плитка, выполнены озеленение, освещение, обустроены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, но и открыты воркаут-зона, спортивная площадка, доступные для всех жителей, - рассказал министр.

Справка

В Черепановском районе по нацпроекту также благоустроены дворовые территории многоквартирных домов. Всего по приоритетному проекту, направленному на формирование комфортной городской среды, в 2019 году в Новосибирской области отремонтируют 175 объектов, из них 117 дворовых территорий и 58 общественных пространств.

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