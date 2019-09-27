В Черепаново открылся новый парк с бесплатной воркаут-зоной

Ранее губернатор Андрей Травников отметил большую востребованность проекта как со стороны граждан, так и со стороны муниципальных образований. По его словам, нацпроект пришел и в сельскую местность, где появляются островки притяжения молодежи, семей с детьми, жителей разных возрастов.
В регионе практикуется комплексный подход, поэтому нацпроект реализуется совместно с другими, в числе которых "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Инициативное бюджетирование".
По данным пресс-службы областного правительства, в Черепановском районе введены все объекты благоустройства, запланированные на 2019 год. Общая стоимость работ составила более 28,5 миллиона рублей.
Денис Архипов подчеркнул, что большое внимание при этом уделено спортивным площадкам в общественных пространствах, зонам физической активности.
- В новом парке не только уложена тротуарная плитка, выполнены озеленение, освещение, обустроены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, но и открыты воркаут-зона, спортивная площадка, доступные для всех жителей, - рассказал министр.
Справка
В Черепановском районе по нацпроекту также благоустроены дворовые территории многоквартирных домов. Всего по приоритетному проекту, направленному на формирование комфортной городской среды, в 2019 году в Новосибирской области отремонтируют 175 объектов, из них 117 дворовых территорий и 58 общественных пространств.