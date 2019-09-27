В красноярском зоопарке засняли игры белой медведицы Урсулы

В красноярском зоопарке "Роев ручей" запечатлели на фото водные игры белой медведицы Урсулы, спасенной в результате спецоперации в прошлом году на Таймыре. Истощенное животное бродило в районе поселка Диксон.

Специалисты пришли к выводу, что выжить в дикой природе медведица уже не сможет и определили ее в зоопарк. За последние месяцы Урсула поправилась на несколько десятков килограмм и освоилась в новой среде обитания.

Добавим, что в "Роевом ручье" идет строительство специального вольера для белых медведей. Он станет частью новой большой экспозиции "Полярный мир".