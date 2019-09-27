В Кузбассе из шахты эвакуировали 400 горняков

Сегодня несколько сотен работников шахты "Осинниковская" в Кузбассе были экстренно выведены на поверхность из-за энергоаварии.

- Отключение произошло на подстанции 220 кВ "Еланская" в пятницу в 12:03, - сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго РФ. - Были обесточены пять подстанций 110 кВ. Без электроснабжения осталось 14,8 тысячи потребителей и шахта по добыче угля.

В настоящее время электроснабжение юга Кемеровской области восстановлено.

- Кратковременное снижение нагрузки потребителей произошло из-за технологического нарушения на подстанции 220 кВ "Еланская", - сообщили "РГ" в пресс-службе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири. - Через 27 минут электроснабжение потребителей было полностью восстановлено.

Причины энергоаварии выяснит специальная комиссия.