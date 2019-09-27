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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе из шахты эвакуировали 400 горняков

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Сегодня несколько сотен работников шахты "Осинниковская" в Кузбассе были экстренно выведены на поверхность из-за энергоаварии.

- Отключение произошло на подстанции 220 кВ "Еланская" в пятницу в 12:03, - сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго РФ. - Были обесточены пять подстанций 110 кВ. Без электроснабжения осталось 14,8 тысячи потребителей и шахта по добыче угля.

Фото: Microsoft
Число аварий на производстве можно снизить во много раз

В настоящее время электроснабжение юга Кемеровской области восстановлено.

- Кратковременное снижение нагрузки потребителей произошло из-за технологического нарушения на подстанции 220 кВ "Еланская", - сообщили "РГ" в пресс-службе филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири. - Через 27 минут электроснабжение потребителей было полностью восстановлено.

Причины энергоаварии выяснит специальная комиссия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Аварии на шахтах
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