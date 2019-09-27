В Новосибирске СК выяснит причины отравления учеников двух школ

Следственный комитет начал проверку по факту отравления учеников в двух школах Новосибирска.

- В данный момент следователи совместно с представителями Роспотребнадзора по Новосибирской области выполняют необходимые мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее новосибирская прокуратура сообщила о том, что в школе №167, расположенной в Октябрьском округе Новосибирска, четверым пятиклассникам потребовалась медицинская помощь из-за плохого самочувствия.

- Позже стало известно, что медицинская помощь из-за отравления понадобилась и ученикам из школы №2, также расположенной в Октябрьском округе, - сообщил "РГ" представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.