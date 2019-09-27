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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске СК выяснит причины отравления учеников двух школ

Текст: Наталья Граф

Следственный комитет начал проверку по факту отравления учеников в двух школах Новосибирска.

- В данный момент следователи совместно с представителями Роспотребнадзора по Новосибирской области выполняют необходимые мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В Иркутской православной гимназии произошло массовое отравление

Ранее новосибирская прокуратура сообщила о том, что в школе №167, расположенной в Октябрьском округе Новосибирска, четверым пятиклассникам потребовалась медицинская помощь из-за плохого самочувствия.

- Позже стало известно, что медицинская помощь из-за отравления понадобилась и ученикам из школы №2, также расположенной в Октябрьском округе, - сообщил "РГ" представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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