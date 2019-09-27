Житель Ингушетии вернул потерянный силовиками пулемет с патронами

Житель Ингушетии принес в полицию пулемет Калашникова с патронами. Как объяснил мужчина, он нашел оружие прямо посреди федеральной трассы "Кавказ".

Как сообщает "Интерфакс", накануне по этой трассе между селами Яндаре и Гази-Юрт ехал КамАЗ с прикомандированными сотрудниками силовых органов. Как они потеряли 7,62-миллиметровый ПКМС, снаряженный 100 патронами, не уточняется. Известно лишь, что они при этом еще и обратились в соцсети с призывом к местным жителям помочь найти пулемет.

Сейчас выясняются детали происшествия. Не исключено, что ответственные сотрудники понесут наказание за халатность.