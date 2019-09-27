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27.09.2019 16:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Китайскую постановку "Чайная" впервые покажут в России

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Международный театральный фестиваль "Балтийский дом", открывшийся в Петербурге в 29-й раз, впервые представит российскому зрителю спектакль китайского режиссера Мэна Цзинхуэя "Чайная".

Взяв за основу пьесу классика китайской литературы Лао Шэ, со дня рождения которого в этом году исполняется 120 лет, режиссер создал ультрасовременную постановку.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Китайцы говорят, что даже в самой маленькой и бедной чайной на окраине Пекина сосредоточена сердцевина национальной культуры. Сюда приходят не только выпить хорошего чая: здесь можно провести время с друзьями или наедине со своими мыслями, поделиться горестями или совершить важную сделку. Это сакральное место для каждого жителя Поднебесной, и не случайно Лао Шэ именно сюда привел героев своей пьесы.

Посетители маленькой подвальной чайной отправляются отсюда в путешествие, которое охватывает многолетнюю историю с конца династии Цин до становления КНР. Некоторые действующие лица появляются во всех трех частях постановки: женятся, рожают детей, стареют, пытаются удержаться на плаву...

Режиссер Мэн Цзинхуэй заменил уютные старинные интерьеры на стальные леса и огромное колесо, нежные звуки национальных мелодий - на электронную музыку популярной азиатской рок-группы Nova Heart. Но в центре происходящего все то же - большие судьбы маленьких людей. Если отбросить реалии, связанные с историей Китая, то эту постановку можно воспринимать как картину из истории любой другой страны, которой пришлось пережить серьезные политические катастрофы.

Спектакль уже с успехом прошел на Авиньонском фестивале. И хотя он идет три часа без перерыва, на китайском языке с субтитрами, критики уверяют, что напряженное внимание публики ему обеспечено.

В дни показа "Чайной" зрители смогут посетить выставку китайского фотографа Ли Яня, которая поможет составить более полное впечатление о современном китайском театре.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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