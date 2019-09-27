Международный банк Санкт-Петербурга признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом Международный банк Санкт-Петербурга. С подобным заявлением в Арбитраж обратился Банк России.

В резолютивной части решения Арбитражного суда сообщается, что в отношении Международного банка Санкт-Петербурга открывается конкурсное производство на один год. А вообще Банк России подал в суд заявление о признании Международного банка банкротом еще в ноябре 2018 года, пишет ТАСС. До этого Центральный банк отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций.

Причина отзыва лицензии - в неисполнении требований российского законодательства и нормативных актов Центрального банка. Кредитная организация намерена оспорить приказ об отзыве лицензии.

Кстати, по величине активов, которые приводит Центральный банк, Международный банк Санкт-Петербурга занимал 116 место в банковской системе. Это данные октября прошлого года.