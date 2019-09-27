Под Калининградом военнослужащие продали винты корабля на металлолом

Военный следственный отдел по Балтийскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении бывшего командира одного из кораблей Балтийского флота и его подельников. Как сообщает военная прокуратура Балтфлота, подозреваемые похитили два бронзовых гребневых винта, демонтированных с судна.

В афере также участвовали сотрудники отдела хранения технического и шкиперского имущества флота и гражданские лица. Винты после демонтажа необходимо было сдать на склад. Однако похитители продали их организации, которая занимается приемом и переработкой металлолома. Ущерб, причиненный государству, оценивается более чем в пять миллионов рублей.

Преступная схема раскрылась после проверки исполнения законодательства о сохранности федеральной собственности, которую провела военная прокуратура Балтийского гарнизона. Уголовное дело возбудили по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".