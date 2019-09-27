Под Петербургом нашли "Летающий танк"

В Ленинградской области недалеко от города Мга обнаружен штурмовик времен Великой Отечественной войны. В кабине поисковики нашли останки пилота, сообщает МЧС России.

Поиски вели отряды "Малая Охта" и "Альбатрос", а также спасатели из Академии МЧС России и Петербургского университета МЧС.

Самолет был подбит и взорвался во время воздушного боя 31 августа 1942 года. Поисковые отряды получили информацию о возможном месте крушения и в рамках осенней Вахты Памяти приняли решение найти следы штурмовика.

Фрагменты Ил-2 были обнаружены в болотистой местности. Условия, в которых работали поисковики, были крайне сложными, тем не менее, активистам удалось найти детали фюзеляжа, крыльев, а также элементы кабины. Во время боя штурмовик не успел сбросить все снаряды, их тоже нашли.

В кабине были обнаружены останки пилота. Его личность уже установлена. Погибшим оказался Николай Трофимович Гулякин, родившийся в 1921 году. Известно также, что от служил в 211-м штурмовом авиаполку.

Волонтеры уже нашли родственников Николая Трофимовича. Долгое время они ничего не знали о судьбе своего близкого. В скором времени поисковики передадут им личные вещи погибшего пилота. А сами останки будут захоронены с воинскими почестями.

Поисковики отмечают, что штурмовик Ил-2 в годы Великой Отечественной войны наводил ужас на вражеские войска. Этот самолет часто называли "Черная смерть" и "Летающий танк".