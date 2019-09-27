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27.09.2019 12:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россияне обошли по китайцев по посещению "Русской Арктики"

Текст: Евгения Цинклер
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Нынешний туристический сезон стал рекордным для национального парка "Русская Арктика" в Архангельской области. В 2019 году здесь побывали 1306 человек - на 227 больше, чем в прошлом году. При этом россияне впервые вышли на первое место по количеству посещений, обойдя китайцев.

Фото: Сергей Черкашин
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По сведениям директора нацпарка Александра Кирилова, в общей сложности в этом сезоне в "Русскую Арктику" прибыло семнадцать круизных судов и яхт (в прошлом году - восемь).

В 2019 году заповедную территорию посетили 262 россиянина, и это тоже рекорд. Традиционно среди туристов разных стран, проявляющих интерес к "Русской Арктике" лидируют граждане Китая. Но по итогам нынешнего сезона китайцы заняли второе место, уступив туристам из России. Всего же нацпарк посетили граждане 44 стран: США, Германии, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Лихтенштейна, Норвегии, Индии, Израиля и других.

Особенность нынешнего сезона еще и в том, что в "Русской Арктике" стали бывать детские группы. На круизных судах сюда прибыло 112 юных туристов, большинство - из России.

Заместитель директора "Русской Арктики" Андрей Кунников отметил, что в этом году национальный парк впервые посетил россиянин на инвалидной коляске - Дмитрий Александров из Санкт-Петербурга.

Справка "РГ"

Национальный парк "Русская Арктика" был создан в 2009 году. Это самая большая особо охраняемая арктическая территория в мире - его общая площадь составляет 8,8 миллиона гектаров. Туристический сезон 2019 года стал для нацпарка юбилейным - десятым.

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