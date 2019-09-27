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27.09.2019,  
09:13
Текст:  Светлана Цыганкова

Российский космический спутник встал на боевое дежурство

Космический аппарат министерства обороны России встал на боевое дежурство. Он принят на управление наземными средствами Космических войск. С аппаратом поддерживается устойчивая связь, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"РГ" уже писала о том, что в четверг в 10.46 с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету-носитель среднего класса "Союз-2.1Б" с космическим аппаратом в интересах военного ведомства. Спутник вышел на расчетную орбиту.

Как добавляют в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Ему присвоили порядковый номер "Космос-2541".

Справка "РГ"

Летные испытания ракет-носителей серии "Союз-2" начались в Плесецке в ноябре 2004 года. За это время запущено 40 "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. В 2019 году это уже четвертый пуск ракеты-носителя "Союз-2".

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