Российский космический спутник встал на боевое дежурство

Космический аппарат министерства обороны России встал на боевое дежурство. Он принят на управление наземными средствами Космических войск. С аппаратом поддерживается устойчивая связь, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"РГ" уже писала о том, что в четверг в 10.46 с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету-носитель среднего класса "Союз-2.1Б" с космическим аппаратом в интересах военного ведомства. Спутник вышел на расчетную орбиту.

Как добавляют в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Ему присвоили порядковый номер "Космос-2541".

Справка "РГ"

Летные испытания ракет-носителей серии "Союз-2" начались в Плесецке в ноябре 2004 года. За это время запущено 40 "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. В 2019 году это уже четвертый пуск ракеты-носителя "Союз-2".