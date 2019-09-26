Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту

Космический аппарат министерства обороны России отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на расчетную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"РГ" уже писала о том, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом стартовала с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк в Архангельской области в четверг в 10.46 по московскому времени. Все предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме.

Как добавили в пресс-службе Минобороны РФ, головная часть в составе спутника и разгонного блока "Фрегат" отделилась от третьей ступени ракеты в 10.55. Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту за счет включений собственной двигательной установки, сообщает ТАСС.

Кстати, за последние 15 лет с космодрома Плесецк произвели 40 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.