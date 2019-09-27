В Петербурге собака помогла задержать педофила

В Северной столице полицейские при помощи служебной собаки задержали педофила. По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, о нападении неизвестного на 9-летнюю девочку в подъезде жилого дома на улице Композиторов сообщила ее мать.

- На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа районной полиции, - рассказали в управлении, - и при содействии кинолога со служебно-розыскной собакой по кличке Жасмин по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержан 27-летний неработающий житель Купчино.

По факту совершения насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. А поскольку пострадавшая - "лицо, не достигшее четырнадцатилетнего возраста", наказание может составить от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу, расследованием занимается Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.