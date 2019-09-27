В Петербурге в ДТП пострадала артистка Елена Терновая

На юге Санкт-Петербурга произошла авария, в ходе которой травмы получила Елена Терновая, артистка театра "Зазеркалье", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Елена Терновая - заслуженная артистка России, известная широкому зрителю по телесериалам "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей". Она также является лауреатом премии "Золотая маска".

Травмы, которые привели ее к госпитализации, Терновая получила в результате ДТП: столкнулись два автомобиля, за рулем одного из которых находилась актриса. Всего в аварии пострадали два человека, оба доставлены в больницу.

Как уточняется в сообщении, автоавария произошла на съезде с Западного скоростного диаметра на юге города. Актриса, управляя автомобилем Hyundai Solaris, столкнулась с автомобилем Kia, двигавшемся в попутном направлении. После этого автомобиль с актрисой въехал в силовое ограждение.

Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.