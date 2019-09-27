В сети появилось видео концерта для моржей в Арктике

На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.

На видео моржи плещутся в море возле арктической экспедиционной яхты Alter Ego. Член экипажа - гид-старпом Александр Богданов - играет на гармони различные произведения, в том числе известный вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". Животные издают характерные звуки, похожие на хрюканье, они собрались вместе, смотрят в сторону яхты и как будто внимательно слушают. Подводная съемка показала, что ластоногие в это время словно кружатся в воде.

После концерта самка с детенышем подплывает к самому борту яхты - члены экипажа расценили это как выражение благодарности за доставленное удовольствие.

Alter Ego считается одной из немногих яхт, способных отправляться в арктические автономные экспедиции. Каждое лето она становится малым научным судном, оснащенным по современным стандартам, и уходит в самые труднодоступные уголки Арктики. В 2015 году яхту, которая бороздила моря еще в прошлом веке, могли списать на металлолом, но команда энтузиастов выкупила ее и провела реконструкцию.