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27.09.2019 16:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологодской области трехлетний мальчик умер от менингита

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Великом Устюге трехлетний мальчик скончался от менингита, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации Вологодской области.

По факту смерти трехлетнего ребенка в больнице уже начата проверка, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Вологодской области.

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В детском саду, который он посещал, проводится антибиотикопрофилактика. Роспотребнадзор назначил эпидрасследование.

Все обстоятельства ЧП, причины, приведшие к смерти ребенка, должны определить специалисты Следкома. По результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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