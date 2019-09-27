В Вологодской области трехлетний мальчик умер от менингита

В Великом Устюге трехлетний мальчик скончался от менингита, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации Вологодской области.

По факту смерти трехлетнего ребенка в больнице уже начата проверка, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Вологодской области.

В детском саду, который он посещал, проводится антибиотикопрофилактика. Роспотребнадзор назначил эпидрасследование.

Все обстоятельства ЧП, причины, приведшие к смерти ребенка, должны определить специалисты Следкома. По результатам будет принято процессуальное решение.