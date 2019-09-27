Аксенов позвал крымчан в министры

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил формировать правительство РК поэтапно и с привлечением жителей полуострова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, формирование органов власти в республике требует новых подходов к кадровой политике, в том числе участия в этом процессе широкой общественности.

- Предлагаю сформировать новый состав Совета министров Крыма в несколько этапов, - отметил он. - Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, сможет поучаствовать в инициированном мною конкурсе. Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование и принять участие в публичных дебатах. Итоговым этапом станет мое личное собеседование с финалистами. Решение о назначении министров будет принято мною с учетом результатов открытого электронного голосования за претендентов на соответствующие должности. Порядок проведения конкурса будет в ближайшее время опубликован на портале правительства Крыма.

Аксенов подчеркнул, что программы вовлечения молодых и талантливых людей в общественно-политическую жизнь Крыма демонстрируют хорошие результаты.

- Победители деловой игры "Ты нужен Республике", которая проводилась среди студентов наших вузов, уже вошли в состав нового парламента Крыма, - привел он пример. - Амбициозные и талантливые люди, настоящие патриоты родного края нужны обществу и власти. Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти.

При назначении глав администраций муниципалитетов глава Крыма предложил помимо конкурсных процедур, прописанных в законодательстве, использовать "механизмы электронной / интерактивной системы голосования".

- Такие системы голосования возможно разместить на страницах местных органов власти на портале правительства Крыма, - отметил Аксенов. - Считал бы правильным конкурсным комиссиям местных советов при принятии решений учитывать результаты голосования.

При этом глава республики заверил, что должностные лица не будут "назначаться кулуарно".

- Отбор руководителей республиканских и местных органов власти будет проходить публично. Формирование власти - это наше общее дело, - заключил он.