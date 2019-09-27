Новости

На Дону ребенок лишился руки из-за ошибки врачей 10:30
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке 10:26
В Екатеринбурге пассажира рейса во Вьетнам задержали за дебош 10:22
В Крыму лжеперевозчик похитил из бюджета 17 миллионов рублей 10:15
Заммэра Москвы попросил горожан сообщать об отсутствии тепла в квартирах 10:10
Двукратный чемпион мира по борьбе вызвал Нурмагомедова на поединок 10:09
Хабаровск отметит День тигра по-своему 10:02
Внедорожник Chevrolet Niva получил бюджетную версию 10:01
Константин Чуйченко: "Амурский тигр" подарит приморскому селу детский сад 09:57
На юге Киргизии задержали граждан США с наркотиками 09:56
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин 09:48
В Японском море вновь задержаны браконьеры из КНДР 09:41
На Урале в частном доме нашли тела трех человек 09:35
Аксенов позвал крымчан в министры 09:29
МВФ назвал помехи для роста экономики Украины 09:28
Житель Барнаула получил 14 протоколов от полиции за ночь 09:28
В Башкирии на видео сняли покос травы в снегопад 09:16
Российский космический спутник встал на боевое дежурство 09:13
Число россиян, сортирующих мусор, выросло почти втрое 09:08
Видео: байкер-лихач сделал сальто, налетев на легковушку 09:05
В России появится лазерный полигон 09:04
Медведев подписал ряд поручений в области здравоохранения 08:57
Двойник Hyundai Santa Fe от Haima засветился в базе Роспатента 08:48
Прокуратура Камчатки проверила видео о запуске разрушенной котельной 08:48
В Уфе на форуме стран ШОС и БРИКС сложили хештег из 150 кг баурсака 08:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 09:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов позвал крымчан в министры

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил формировать правительство РК поэтапно и с привлечением жителей полуострова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, формирование органов власти в республике требует новых подходов к кадровой политике, в том числе участия в этом процессе широкой общественности.

Главой Крыма снова избран Сергей Аксенов

- Предлагаю сформировать новый состав Совета министров Крыма в несколько этапов, - отметил он. - Любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров, который чувствует в себе силы и обладает соответствующими знаниями и компетенциями, сможет поучаствовать в инициированном мною конкурсе. Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование и принять участие в публичных дебатах. Итоговым этапом станет мое личное собеседование с финалистами. Решение о назначении министров будет принято мною с учетом результатов открытого электронного голосования за претендентов на соответствующие должности. Порядок проведения конкурса будет в ближайшее время опубликован на портале правительства Крыма.

Аксенов подчеркнул, что программы вовлечения молодых и талантливых людей в общественно-политическую жизнь Крыма демонстрируют хорошие результаты.

- Победители деловой игры "Ты нужен Республике", которая проводилась среди студентов наших вузов, уже вошли в состав нового парламента Крыма, - привел он пример. - Амбициозные и талантливые люди, настоящие патриоты родного края нужны обществу и власти. Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти.

Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности

При назначении глав администраций муниципалитетов глава Крыма предложил помимо конкурсных процедур, прописанных в законодательстве, использовать "механизмы электронной / интерактивной системы голосования".

- Такие системы голосования возможно разместить на страницах местных органов власти на портале правительства Крыма, - отметил Аксенов. - Считал бы правильным конкурсным комиссиям местных советов при принятии решений учитывать результаты голосования.

При этом глава республики заверил, что должностные лица не будут "назначаться кулуарно".

- Отбор руководителей республиканских и местных органов власти будет проходить публично. Формирование власти - это наше общее дело, - заключил он.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Косачев оценил новую концепцию нацбезопасности Латвии
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Роскачество предлагает расширить список запрещенных в России пестицидов