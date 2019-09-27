Два миллиарда выделят на обустройство участков многодетных семей Дона

Более двух миллиардов рублей решено выделить в Ростовской области для обустройства земельных участков, выдаваемых многодетным семьям. Согласно областному закону, многодетные семьи имеют право на бесплатное получение участков для строительства жилья и ведения хозяйства - хорошее подспорье для таких семей. Реализация этого закона рассмотрена на последнем расширенном заседании правительства области.

К сегодняшнему дню участки получили уже 19 тысяч 626 семей. В очереди на получение - еще более 11 тысяч льготников. Наибольшие трудности с выделением земли в ареале областного центра, где свободных гектаров практически не осталось. Тогда как в Кашарском, Заветинском, Советском и Тацинском районах все многодетные семьи, стоявшие на учете, обеспечены землей. В Милютинском и Верхнедонском районах предоставление участков осуществляется по мере поступления заявлений в текущем режиме.

По данным регионального минстроя, вокруг крупных городов области не хватает более 5,7 тысячи участков. Для решения этой проблемы обеспечения очередников землей в регионе вовлечено в оборот девять федеральных участков общей площадью 786 гектаров: три - в Аксайском районе, по два - в Сальском, Целинском районах и городе Новочеркасске. Это даст возможность создать более 4 тысяч земельных участков.

Но существует и другая проблема. Благая инициатива зачастую стопорилась из-за необустроенности выделяемых участков. Сотки выдавались порой в чистом поле, где не были проложены коммуникации.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, необходимо ускорить строительство инженерной инфраструктуры к участкам для многодетных на федеральных землях.

- Без этого предоставление земли семьям невозможно, - подчеркнул глава региона. По информации минстроя области, объем бюджетных средств на ближайшие три года для обустройства вовлеченных федеральных территорий, составляет 2,2 миллиарда рублей. Так, в поселке Золотой Колос Аксайского района уже начато строительство сетей. К концу года завершится проектирование инфраструктуры для поселка Красный Рассвет. Разрабатываются проекты планировки и межевания по поселку Целина общей площадью 20 гектаров.

Тем временем

Одной из альтернатив стал жилищный сертификат, который можно будет получить взамен земли. Законодательное Собрание Ростовской области в начале сентября приняло соответствующие поправки в региональный закон "О регулировании земельных отношений в Ростовской области". Теперь многодетные семьи региона могут выбирать: получить жилищный сертификат или ждать выделения земельных участков. При этом право выбора остается за семьей. - Минстрою вместе с минфином области необходимо основательно проработать порядок предоставления и стоимость сертификата в бюджетном цикле 2021- 2022 годов, чтобы закон заработал. И чтобы в территориях, где проблема нехватки земель стоит остро, люди могли выбирать, - заявил губернатор Василий Голубев.